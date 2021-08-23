Эксперт назвал причину резкого роста банковских вкладов у россиян

Названа причина резкого роста банковских вкладов россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне продолжают искать для себя финансовой стабильности, а банковские вклады помогают им сохранить просевший за время пандемии уровень сбережений. Так прокомментировал резкий рост банковских вкладов экономист Андрей Колганов.

«В стране сохраняется экономическая нестабильность, плавающий курс рубля. Доллар же в этой ситуации является своего рода надёжной гаванью, что и порождает резкое увеличение валютных вкладов населения. Те, кто способен заботиться о финансовой стратегии, идут в банки», - цитирует специалиста NEWS.ru.

При этом Колганов удивился, почему население выбирает именно этот вид сбережения денег, ведь банковские вклады – не самый выгодный вариант.

«Многие банки вообще не практикуют хранение денежных средств в евро. К тому же проценты по вкладам по-прежнему остаются на низком уровне», - добавил экономист.

Напомним, ранее Центробанк опубликовал официальные курсы валют на вторник, 24 августа. Согласно данным регулятора, курс доллара от ЦБ составит 74,06, а курс евро - 86,78 рублей, передает «Свободная пресса».