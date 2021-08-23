Протестующие против ковидных паспортов штурмуют здание Independent Television News в Лондоне

В Лондоне протестующие против ковидных паспортов штурмуют здание Independent Television News Фото: REUTERS

Участники протестной акции против введения паспортов о вакцинации против коронавирусной инфекции штурмуют штаб-квартиру Independent Television News в Лондоне, где базируются ITV News и Channel 4 News.

В социальных сетях было опубликовано видео, где видно, как местные полицейские выстроились в ряд и перекрыли вход в здание на Грейс-Инн Роуд. Однако несколько протестующих все-таки смогли прорваться в здание.

- Офицеры на месте происшествия взаимодействуют с охраной здания и выводят тех, кто проник в здание, — говорится в сообщении столичной полиции.

Ранее в австралийском городе Мельбурн антиковидные протесты закончились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующий стали закидывать полицию различными предметами, те ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями. Протестные акции начали после того, как премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс объявил, что изоляция в Мельбурне будет распространена на весь штат. В субботу, 21 августа, в штате зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса.