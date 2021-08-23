В МИД РФ не исключили поставку вооружения странам ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия может поставить оружие и технику странам-участницам Организации договора о коллективной безопасности для укрепления границ с Афганистаном, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Юрий Борисов.

В разговоре с журналистами в ходе международного форума «Армия-2021», замглавы российского МИД сказал, что Москва сделает все необходимое для укрепления южных границ РФ. По словам Борисова, вооружение странам ОДКБ может быть поставлено по льготным ценам.

Как писал сайт kp.ru, лидеры ОДКБ поручили выработать до 16 сентября 2021 меры совместного реагирования на угрозы, которые исходят из Афганистана после смены власти в республике.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет вмешиваться в конфликт движения «Талибан»* с сопротивлением провинции Панджшер, которая до сих пор остается неподконтрольной боевикам. По словам официального представителя Кремля, о дипломатическом посредничестве речи также не идет.

*Запрещенная в России террористическая организация