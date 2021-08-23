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Экономика23 августа 2021 17:23

МВФ выделил для борьбы с мировым кризисом рекордные 650 миллиардов долларов

275 миллиардов долларов от этой суммы получат страны с развивающимся рынком
Наталья СМИРНОВА
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Как сообщила директор МВФ Кристалина Георгиева, 275 миллиардов получат страны с развивающимся рынком

Как сообщила директор МВФ Кристалина Георгиева, 275 миллиардов получат страны с развивающимся рынком

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный валютный фонд (МВФ) выделил для помощи в восстановлении мировой экономики 650 миллиардов долларов. Решение о рекордной транзакции вступило в силу в понедельник, 23 августа.

Как сообщила директор МВФ Кристалина Георгиева, 275 миллиардов получат страны с развивающимся рынком. Из них 21 миллиард - государства с низким уровнем дохода. Предполагается, что если средства будут разумным образом использованы, это станет уникальной возможностью справиться с мировым кризисом, к которому привела коронавирусная инфекция.

Также организация будет поощрять помощь более сильных экономически государств более слабым. В том числе они смогут сделать это через фонды, созданные МВФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия получила от МВФ 17,5 миллиарда долларов. Средства поступят в виде специальных прав заимствования (SDR) - их можно использовать для погашения своих долгов перед фондом, а также обменять на реальные деньги с помощью специальных механизмов стран, валюты которых являются резервными для МВФ.