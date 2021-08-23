Армянский военный заблудился и нарушил границу с Азербайджаном

Военный ВС Армении заблудился и нарушил границу с Азербайджаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший лейтенант вооруженных сил Армении заблудился и пересек границу с Азербайджаном из-за плохой видимости.

- 22 августа около 21:00 (20:00 по мск) старший лейтенант войсковой части N Минобороны Армении без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего с ним была потеряна связь. По предварительной информации, он заблудился в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне, — гласит сообщение пресс-службы Министерства обороны Армении.

В ведомстве также рассказали о начале поисково-спасательной операции.

В конце июля Россия предложила Армении и Азербайджану ввести режим прекращения огня на границе. Азербайджан принял предложение российской стороны. Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций национальной армии с территории Армении в направлении Кельбаджарского района. Были ранены двое азербайджанских военнослужащих.