Пожар вспыхнул в аэропорту Кабула

Пожар вспыхнул в кабульском аэропорту Фото: REUTERS

В районе аэропорта столицы Афганистана вспыхнул пожар. Местные жители опубликовали видео в Сети.

На кадрах видно, что возле аэропорта собралось множество людей. При этом на территории самого кабульского аэропорта что-то горит и поднимается дым.

Ранее все рейсы в аэропорту Кабула были приостановлены до дальнейших распоряжений. Как отмечалось, такие меры приняты из-за большого скопления людей, желающих покинуть Афганистан. В заявлении также говорилось о том, что авиационные власти Афганистана "активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее".

Утром 23 августа в ходе перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула погиб сотрудник сил безопасности Афганистана и еще трое человек получили ранения. Уточнялось, что в перестрелку с неизвестными в районе аэропорта также вступили американские и немецкие военные, никто из них не пострадал.