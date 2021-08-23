Посольство РФ продолжает добиваться допуска к приплывшему в Японию россиянину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Японии продолжает контактировать с японской стороной относительно допуска российских дипломатов к россиянину, приплывшему на остров Хокайдо.

«Продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», – сообщается в Facebook российского посольства.

В диппредставительстве РФ напомнили, что имя российского гражданина Ваас-Феникс Нокрад.

Ранее агентство Kyodo сообщило о россиянине, который приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы запросить убежища в Японии. По данным издания, мужчина жил на острове три года, приехал из Удмуртии.

Сайт kp.ru писал, как житель Курил добрался в гидрокостюме и ластах до Японии.