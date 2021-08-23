Николай Патрушев обсудил с помощником Байдена вопросы информационной безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества, особенное внимание было уделено двустороннему взаимодействию в сфере информационной безопасности. Также Патрушев обменялся с коллегой мнениями о ситуации в Афганистане, сообщается на сайте Совбеза России.

Как писал сайт kp.ru, 5 августа 2021 заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что история с мнимой российской киберугрозой Соединенным Штатам давно исчерпана.

Напомним, в конце июля 2021 Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях.