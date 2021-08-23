Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2021 18:00

Николай Патрушев обсудил с помощником Байдена вопросы информационной безопасности

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Николай Патрушев обсудил с помощником Байдена вопросы информационной безопасности

Николай Патрушев обсудил с помощником Байдена вопросы информационной безопасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества, особенное внимание было уделено двустороннему взаимодействию в сфере информационной безопасности. Также Патрушев обменялся с коллегой мнениями о ситуации в Афганистане, сообщается на сайте Совбеза России.

Как писал сайт kp.ru, 5 августа 2021 заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов заявил, что история с мнимой российской киберугрозой Соединенным Штатам давно исчерпана.

Напомним, в конце июля 2021 Россия внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях.