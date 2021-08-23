Экс-министр связи Афганистана стал доставщиком еды в Германии

Бывший министр связи Афганистана стал доставщиком еды в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат переехал в Германию и стал доставщиком еды в Лейпциге. Об этом сообщает местное издание Leipziger Volkszeitung.

Сообщается, что бывший чиновник уехал из Афганистана в конце 2020 года. Экс-министр рассказал, что начал искать работу, когда у него закончились сбережения. Саадата приняли на позицию курьера в местную службу доставки еды Lieferando. Во время беседы с журналистами он признался, что мечтает работать в крупнейшей европейской телекоммуникационной компании Telekom.

15 августа 2021 года талибы* заявили об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, отметив, что боевые действия в Кабуле не ведутся. Представитель движения призвал иностранцев покинуть столицу Афганистана или зарегистрироваться у представителей "Талибана"*. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Ближайшие помощники Гани также покинули Афганистан вместе с ним. Президент передал полномочия лидерам политических партий страны.

*Запрещенная в России террористическая организация