Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки для всех граждан РФ

Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки для всех категорий граждан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки для всех категорий граждан.

В ведомстве уточнили, что это стало возможным после договора о поставках в страну российского препарата от коронавирусной инфекции "Спутник V".

- Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на сегодняшний день прорабатываются варианты производства вакцины "Спутник V" в Венгрии. Глава МИД РФ напомнил, что Венгрия является первой и пока единственной из всего Европейского союза страной, которая лицензировала российскую вакцину «Спутник V», закупив данный препарат в значительном количестве. Лавров также обратил внимание на успехи в сотрудничестве России и Венгрии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией.