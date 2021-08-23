По 10 тысяч рублей на школьников к началу учебного года получили 98% подавших заявки россиян

Почти 100% родителей получили выплаты, положенные 20 миллионам детей к началу нового учебного года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 100% родителей получили выплаты, положенные 20 миллионам детей к началу нового учебного года. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

По словам министра, по состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей были переведены семьям, в которых воспитываются 20 миллионов 70 тысяч детей школьного возраста. То есть, помощь от государства уже получили 98% тех, кому она адресована.

“Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года”, - напомнил Котяков.

Выплаты могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Сайт kp.ru ранее писал, как сэкономить при сборах ребенка в школу в 2021 году. Если подойти к вопросу достаточно серьезно, можно оставить в семейном бюджете больше 10 тысяч рублей.