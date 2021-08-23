Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с королем Иордании Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с королем Иордании Абдаллой II.

- Ваше Величество, рад Вас приветствовать в Москве на выставке – на традиционной уже, седьмой выставке вооружений и Армейских играх. Мы сейчас смогли очень коротко ознакомиться с некоторыми видами наших вооружений, которые у нас применяются и в нашей армии, и мы поставляем их на экспорт, — сказал президент РФ в приветственной речи.

Также он отметил развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин выразил надежду на обмен мнениями по более острым вопросам. В частности, о ситуации в Афганистане.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В первую очередь, главы двух государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением на территории Турции 14 августа текущего года самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого были граждане обеих стран. Эрдоган при этом подчеркнул значительный вклад российских лётчиков в борьбу с природными возгораниями и выразил искреннюю признательность за помощь.