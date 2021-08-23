Кадыров рассказал о "теплом разговоре" с Путиным

Рамзан Кадыров рассказал о "теплом разговоре" с Владимиром Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава республики Чечня Рамзан Кадыров рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, приуроченным с 70-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

- Друзья, сегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень тёплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента, — написал Кадыров у себя в Telegram.

Путин пожелал благополучия всем чеченским семьям, а также назвал Ахмата-Хаджи сильной личностью, добавил Кадыров.

В 2018 году Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Путину пожизненного управления Россией, пообещав преданно ему служить. Кадыров напомнил, что в Чечне удалось полностью искоренить терроризм, восстановить из руин города, снизить уровень безработицы с 76 процентов до 9 процентов и теперь республика вновь процветает. Политик также отметил, что все эти годы старается оправдать доверие президента и считает, что ни разу его не подвел.