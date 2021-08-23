Пентагон не исключает, что перестрелку в аэропорту Кабула устроил талиб*

В Пентагоне не исключили, что перестрелку в аэропорту Кабула устроил талиб* Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не исключил, что перестрелку в кабульском аэропорту мог спровоцировать представитель движения "Талибан"*.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, может ли американская сторона с уверенностью заявить, что стрелявший не был талибом*.

- Это только что произошло, так что я не знаю, когда у нас будет больше <...> (данных) по этому поводу, — добавил Кирби.

Он отметил, что американская сторона каждый день поддерживает контакты с талибами* по вопросу безопасности в аэропорту.

Напомним, утром 23 августа в ходе перестрелки с неизвестными в районе аэропорта Кабула погиб сотрудник сил безопасности Афганистана и еще трое человек получили ранения. Уточнялось, что в перестрелку с неизвестными в районе аэропорта также вступили американские и немецкие военные, никто из них не пострадал. Это не первый случай перестрелки рядом с аэропортом.

*Запрещенная в России террористическая организация