Владимир Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в рамках саммита "Крымская платформа".

- Президент Зеленский также наградил главу Евросовета Шарля Мишеля, вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, президентов Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьер-министров Румынии, Словакии и Хорватии, — гласит сообщение пресс-службы грузинского правительства.

Ранее Владимир Зеленский постановил наградить канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Немецкий лидер получила награду за «выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в постановлении, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.