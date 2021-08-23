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В мире23 августа 2021 18:56

Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

Также награду получили политики из десяти государств
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Владимир Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

Владимир Зеленский наградил премьера Грузии орденом "За заслуги"

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили орденом "За заслуги" первой степени в рамках саммита "Крымская платформа".

- Президент Зеленский также наградил главу Евросовета Шарля Мишеля, вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, президентов Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Словакии, Финляндии и Эстонии, премьер-министров Румынии, Словакии и Хорватии, — гласит сообщение пресс-службы грузинского правительства.

Ранее Владимир Зеленский постановил наградить канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы. Немецкий лидер получила награду за «выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-немецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», говорится в постановлении, опубликованном на сайте офиса Владимира Зеленского.