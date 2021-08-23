Константина Косачева не пустили на открытие мемориала героям Великой Отечественной войны в Харькове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что его не пустили в Харьков не открытие мемориала героям Великой Отечественной войны.

- Еще 6 августа наши дипломаты запросили, как положено, нотой украинские власти. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер - только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в нем - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, меня касающейся, на въезд в Украину (о чем я, кстати, не знал), — написал политик в соцсети Facebook.

В марте 2020 года украинские пограничники запретили въезд в страну члену партии "Единая Россия". Мужчина прибыл из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время прохождения пограничного контроля 55-летний россиянин рассказал, что прилетел в столицу Украины, чтобы провести переговоры о добыче гранита. Во время дополнительной проверки украинские пограничники выяснили, что мужчина состоит в "Единой России", награжден президентом РФ Владимиром Путином и Госдумой РФ и силовыми структурами. Более того, у него есть медаль "За возращение Крыма".