После мощного землетрясения на юго-востоке Гаити спасли 24 человека Фото: REUTERS

После мощного землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего 14 августа на юго-востоке Гаити, были спасены 24 человека. Об этом сообщил телеканал "Телесур" со ссылкой на данные гаитянской службы гражданской обороны.

Отмечается, что ранее они числились пропавшими без вести. Среди спасенных четыре ребенка. Спасатели обнаружили их в районе горы Пик-Макайа на территории департамента Юг.

Пострадавших доставили в ближайшую коммуну для оказания медицинской помощи. Других деталей операции по спасению людей пока нет.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Гаити выросло до 2 207 человек. Среди раненых по-прежнему числятся 12 268 жителей республики, еще 344 пропали без вести. Землетрясение разрушило полностью около 53 тысяч зданий, частично - свыше 70 тысяч строений. Спасатели продолжают поиски людей под завалами.