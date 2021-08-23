Госдеп опроверг данные, что в аэропорт Кабула будут пускать только американцев

Госдепартамент опроверг данные, что в аэропорт Кабула будут пускать только американцев Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки опровергли информацию о том, что на территорию аэропорта Кабула будут пускать только американцев и граждан стран-членов НАТО. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США начнут пропускать в аэропорт только граждан США, держателей грин-карт, а также граждан стран НАТО. Уточнялось, что американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. При этом афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в США, в эти категории не попадают.

Reuters не привело конкретную цитату представителя Госдепа. Чиновник также сообщил, что новый рейс для эвакуации граждан Афганистана прибудет в Кабул в понедельник с базы Рамштайн в Германии.