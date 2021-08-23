ООН обеспокоена продолжением боев в афганской провинции Панджшер

В ООН выразили обеспокоенность продолжением боев в Афганистане Фото: REUTERS

Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация обеспокоена продолжением боев на территории Афганистана.

- Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, - продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили, — сказал Дюжаррик.

Так он прокомментировал сообщения о продолжающемся конфликте сопротивления с боевиками движения "Талибан"*.

Напомним, днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления Панджшера четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату территории. Как писал сайт kp.ru, руководитель сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд отказался сдаваться боевикам движения, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация