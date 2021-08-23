Оппозиционеры отказались голосовать за закон Зеленского о большом гербе Украины

Оппозиционеры отказались голосовать за закон Владимира Зеленского о большом гербе Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отказались голосовать за проект закона о большом государственном гербе Украины. Об этом говорится на сайте партии.

Оппозиционеры считают, что законопроект "протаскивается" в спешке и без одобрения украинцев.

- В проекте герба влепили корону, которая выглядит дико для демократической республики. Там нашлось место для символов Львова, но не оказалось места для символов Юга и Востока Украины. Проект полностью погружен в "захиднянское" прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны. Видимо, представить это будущее нынешняя власть просто не в состоянии, — говорится в сообщении партии.

Во фракции отметили, что "протаскивание" подобных законов к праздникам — это "худший образец "совкового" тоталитарного мышления".

Ранее депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин раскритиковал деятельности президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в превращении в "диктатора". По словам парламентария, от нового украинского лидера ожидали отмены навязывания украинизации, прекращения войны в Донбассе, а также иных изменений, которых, как отметил Кузьмин, ждал народ во время нахождения "у руля" Петра Порошенко. Депутат подчеркнул, что все эти ожидания были основаны на предвыборных обещаниях Зеленского.