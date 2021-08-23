На территории площадью 27 тысяч квадратных метров развернуто более 50 тематических и выставочных зон Фото: предоставлено организаторами

На время проведения Армейских международных игр – 2021 в Московской области начал работу "Клуб болельщиков".

На территории площадью 27 тысяч квадратных метров развернуто более 50 тематических и выставочных зон, площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов.

Для трансляции Армейских международных игр – 2021 в "Клубе" разместили мультимедийный экран, а также большие телеэкраны на базе колесной техники.

В этом году количество конкурсов АрМИ-2021 увеличилось до 34. Так программу соревнований пополнили "Тактический стрелок", "Армия культуры" и "Меридиан".

На выставочных площадках гости смогут ознакомиться с историей создания конкурсов Армейских международных игр, увидеть современную военную технику и вооружение видов и родов войск ВС РФ, попробовать себя в роли механика-водителя танка, боевой машины пехоты, инженерного путепрокладчика на симуляторе, принять участие в мастер-классах и конкурсах, проводимых на площадках, посоревноваться в силовых, игровых и киберспортивных видах спорта.

В центре "Патриот" заработал "Клуб болельщиков" Армейских международных игр – 2021 Фото: предоставлено организаторами

Кроме того, в "Клубе" функционирует площадка "Киберпатриот", где можно поиграть в современные компьютерные и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках.

Также на территории работают 30 крытых кластеров для отдыха детей и взрослых, развернут фуд-корт.

Добраться до "Клуба болельщиков" можно общественным транспортом. На территории организована парковка личных автомобилей на 6 тысяч мест. "Клуб" работает ежедневно с 9:00 до 18:00, вход свободный.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств, среди которых Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан. В мероприятии принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.