Путин обсудил двусторонние отношения с Лукашенко

Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с Александром Лукашенко Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство БелТА.

Главы государств обсудили экономическую составляющую двусторонних отношений, а также союзные программы. Кроме того, президенты обменялись мнениями по ключевым вопросам международной повестки, включая ситуацию в Афганистане.

Стороны обсудили предстоящие военные учения "Запад-2021", а также ситуацию на границе Белоруссии и НАТО. Путин и Лукашенко о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ. Также они договорились о графике контактов на высшем уровне в ближайшее время.

Ранее Владимир Путин обсудил двусторонние отношения с королем Иордании Абдаллой II. Он отметил развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Путин выразил надежду на обмен мнениями по более острым вопросам. В частности, о ситуации в Афганистане.