Поляки раскритиковали Дуду за слова о Крыме

Жители Польши раскритиковали Анджея Дуду за слова о Крыме Фото: REUTERS

Поляки высмеяли речь президента страны Анджея Дуды за слова на саммите "Крымской платформы" о Крыме.

На саммите польский лидер заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Варшавы, отметив, что поляки понимают "страдания" украинцев.

- Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане, — написал один из читателей польского портала Interia.

Также пользователи считают, что лучше граничить с таким "явным врагом", как Белоруссия, чем с таким "фальшивым другом", как Украина. Кроме того, поляки считают, что Дуда пока не разобрался с проблемами внутри Польши, чтобы вмешиваться в дела других стран.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что участники саммита "Крымская платформа" приняли итоговую декларацию. Так, участники мероприятия обвинили Россию в "нарушениях и ограничении прав человека в Крыму", "милитаризации" полуострова, а также в том, что она препятствует судоходству в Черном и Азовском морях. Кроме того, участники договорились вводить новые ограничительные меры против РФ, если это понадобится.