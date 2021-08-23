Белый дом: мы каждый день контактируем с талибами*

Белый дом сообщил, что каждый день контактирует с талибами* Фото: REUTERS

Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти каждый день контактируют с талибами* по различным вопросам.

- Мы каждый день ведем переговоры с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов, — сказал он на брифинге.

Салливан выразил уверенность, что эвакуация американцев и их союзников закончится до 31 августа 2021 года.

Ранее Соединенные Штаты Америки опровергли информацию о том, что на территорию аэропорта Кабула будут пускать только американцев и граждан стран-членов НАТО. Об этом написало издание Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. При этом конкретной цитаты приведено не было. Чиновник также сообщил, что новый рейс для эвакуации граждан Афганистана прибудет в Кабул в понедельник с базы Рамштайн в Германии.

*Запрещенная в России террористическая организация