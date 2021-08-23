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Общество23 августа 2021 22:33

Самарский губернатор пообещал помочь с жильем погорельцам в Борском районе

Глава региона встретился с жителями района, пострадавшими от пожара
Евгений ЧЕРНЫХЕвгений ЧЕРНЫХ
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Глава региона обещал помочь погорельцам. Фото предоставлено правительством Самарской области

Глава региона обещал помочь погорельцам. Фото предоставлено правительством Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал помочь с жильем погорельцам в Борском районе. Об этом он говорил во время встречи с жителями в понедельник, 23 августа.

- Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать. Варианты разные – приобретение нового жилья либо восстановление старого – люди сами выбирают. Но помогать будем обязательно, - сказал губернатор.

Сейчас с пострадавшими работают врачи и психологи. На фоне сильного стресса у пожилых людей обострились хронические заболевания. Некоторых пациентов взяли под динамическое наблюдение.

Глава региона также осмотрел местное крестьянско-фермерское хозяйство, которое было уничтожено пожаром. Работники фермы рассказали, что уничтожено все имущество, но они хотят продолжать работать.

Губернатор поставил задачу найти варианты поддержки фермеров и помочь им восстановить утраченное. «Для старта бизнеса точно поможем», - сказал губернатор.