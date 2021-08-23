Пентагон заявил о серьезной угрозе самолетам, эвакуирующим людей из Кабула

Глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-транспортным самолетам, которые эвакуируют людей из захваченного боевиками радикального движения «Талибан»* Афганистана, грозит серьезная опасность в аэропорту Кабула. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава Транспортного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Стивен Лайонс. В чем именно состоит эта угроза, он уточнять не стал.

«Это значительная угроза. Я бы не хотел вдаваться в подробности», - сказал американский военачальник.

Генерал Стивен Лайонс добавил, что его ведомство тесно сотрудничает с Центральным командованием в выявлении возможных угроз самолетам и выразил уверенность в том, что принимаются «все необходимые меры, чтобы предотвратить их».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула были приостановлены все рейсы. Сообщалось, что причиной такого решения стало большое скопление людей, желающих вылететь из страны. Потом стало известно, что там вспыхнул пожар. Утром в этот же день в кабульском аэропорту произошла перестрелка, погиб сотрудник сил безопасности Афганистана, еще трое получили ранения.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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