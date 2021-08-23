Жертвами пожара на морской платформе Pemex в Мексиканском заливе стали пять человек

Аварии на объектах Pemex – не редкость. В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе компании в Мексиканском заливе вызвала сильный пожар Фото: REUTERS

Жертвами пожара на морской платформе мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе стали по меньшей мере пять человек. Шестеро рабочих получили ожоги и были доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Судьба еще двух человек неизвестна до сих пор, они числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник, 23 августа, руководитель предприятия Октавио Ромеро Оропеса.

«К сожалению, погибли пять человек, шестеро пострадали и двое пропали без вести», - приводят его слова местные СМИ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье вспыхнул сильный пожар на нефтедобывающей платформе Pemex в Мексиканском заливе. Ранее сообщалось, что в результате пострадали пять человек, всех госпитализировали с ожогами.