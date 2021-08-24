В самолетах, эвакуирующих людей из Афганистана, родились три ребенка

Люди в надежде вылететь из Афганистана собираются возле аэропорта в Кабуле огромными толпами Фото: REUTERS

С начала эвакуации людей из захваченного боевиками радикального движения «Талибан»* Афганистана на борту военно-транспортных самолетов родились трое младенцев. Об этом на брифинге в Пентагоне «с большим удовольствием» сообщил журналистам глава Транспортного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Стивен Лайонс.

«С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы «Раммштайн» (в Германии). На самом деле их было больше. Мои последние данные – три, хотя формально мы их не подсчитываем», - сказал американский военачальник.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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