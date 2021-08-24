Вице-президент Афганистана обвинил талибов* в похищениях стариков и детей на севере страны Фото: REUTERS

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех рассказал о сложной ситуации в северной афганской провинции Баглан. По его словам, захватившие власть в стране боевики радикального движения «Талибан»* блокируют поставки топлива и продуктов, а также похищают людей – пожилых местных жителей и детей.

«Талибы* не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей были вынуждены бежать в горы», - написал на своей странице в Twitter Амрулла Салех, который после бегства Ашрафа Гани из Кабула объявил себя исполняющим обязанности президента.

Афганский политик добавил, что в течение последних двух дней боевики «Талибана»* стали «похищать детей и стариков, чтобы использовать их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах».

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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