FP: Талибы* планируют создать для управления Афганистаном совет из 12 человек

Ранее «Талибан»* заверил, что не намерен монополизировать власть в Афганистане Фото: REUTERS

Лидеры захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан»* планируют создать для управления страной совет, в который войдут всего 12 человек, в том числе несколько членов предыдущего правительства. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на близкие к руководству движения анонимные источники.

По данным собеседников издания, самыми влиятельными в совете людьми должны стать трое представителей самих талибов*: лидер политического крыла движения Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии «Талибана»* и сын его основателя муллы Омара Моулави Якуб, а также полевой командир Сираджуддин Хаккани.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель политического офиса движения в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что талибы* не намерены монополизировать власть в Афганистане, но хотят сформировать инклюзивное исламское правительство. К слову, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов говорил, что не исключает возможности того, что в состав новых властей страны могут войти представители разных политических сил.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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