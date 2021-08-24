Врач назвал порядок действий после контакта с коронавирусным больным

Врач-терапевт напомнил, что если вы привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса, то это снижает риск инфицирования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если у кого-то из вашего близкого окружения медики выявили коронавирус, это не значит, что вы тоже обязательно заболеете. Риск заражения зависит от плотности контакта, рассказал врач-терапевт высшей категории, научный обозреватель Алексей Водовозов.

«Сейчас основной превалирующий вариант коронавируса – «дельта», у него более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, человек узнает довольно быстро – от двух с половиной до пяти дней», - уточнил эксперт.

Он отметил, что в случае контакта с заболевшим COVID-19 «никаких особых мер принимать не нужно – то есть, не надо бежать делать ПЦР», следует просто несколько дней понаблюдать за своим самочувствием и при появлении характерных симптомов ковида (повышенная температура, потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства) вызвать врача.

«Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы», - пояснил Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что риск заразиться коронавирусом ниже, если вы получили хотя бы первый укол вакцины против COVID-19. К слову, ранее Алексей Водовозов в беседе с «КП» рассказал, что можно и чего нельзя делать после прививки. Например, в первые три дня не нужно тереть мочалкой место укола, а вот принимать душ или плавать в море при отсутствии температуры не возбраняется.