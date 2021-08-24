Марокканские моряки за четыре дня спасли 438 нелегалов

Беженцы пытались преодолеть путь на лодках Фото: REUTERS

Подразделения Королевского морского флота (КМФ) Марокко, которые патрулируют районы вдоль средиземноморского и атлантического побережья страны, всего за четыре дня – с 19 по 23 августа – спасли 438 нелегальных мигрантов, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что большинство спасенных – выходцы из стран субсахарской Африки, однако среди них оказались также трое граждан Бангладеш и один гражданин Турции. Беженцы пытались добраться в государства Евросоюза по морю на лодках.

«Всем спасенным мигрантам была оказана первая помощь на борту кораблей КМФ, после чего их доставили живыми и невредимыми в ближайшие порты Марокко и передали сотрудникам королевской жандармерии», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля у побережья Ливии утонули как минимум 57 беженцев из Африки, которые направлялись на лодке в Европу.