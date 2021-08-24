Полиция в Одессе задержала гражданина США, гулявшего в майке с надписью «Россия»

В Одессе задержали американца в майке с надписью «Россия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Одессы задержала иностранца, который разгуливал по городу в футболке с надписью «Россия» и в цветах российского триколора. Да не где-нибудь, а на церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины по Одесской области, сопроводив сообщение фотографиями задержания нарушителя. Отмечается, что мужчина «вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, которые присоединились к мероприятию».

Фото с сайта Нацполиции Украины по Одесской области

На требования правоохранителей прекратить противоправные действия иностранец в майке цветов российского флага не реагировал, а когда его «пригласили в отделение полиции», попытался убежать. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статьям: «Мелкое хулиганство» и «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского».

Между тем, местные журналисты выяснили, что задержанный – родившийся в России гражданин США, об этом сообщило издание «Думская». Другие городские СМИ пишут, что во время задержания он говорил, что не сделал ничего плохого, просто гулял, назвал полицейских расистами, которым «не нравятся русские», и даже грозил «связаться» с Джо Байденом.