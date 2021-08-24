При стрельбе в центре Манхэттена ранен случайный прохожий

В центре Манхэттена произошла стрельба, ранен один человек Фото: REUTERS

Случайный прохожий пострадал при стрельбе в центре нью-йоркского района Манхэттен, сообщает управление полиции Нью-Йорка. По данным стражей порядка, на станции Пенн-стэйшн, расположенной в десяти минутах ходьбы от Таймс-сквер, один мужчина подошел к другому и попросил поделиться с ним едой. А когда тот отказал незнакомому человеку, попрошайка достал пистолет и начал стрелять.

Он не попал в своего обидчика, пуля угодила в проходившего мимо мужчину. В сообщении городской полиции уточняется, что пострадавший получил не опасное для жизни ранение в ногу, его доставили в больницу, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в США зафиксировали очередной «рекорд» – максимальное количество инцидентов со стрельбой за неделю. С 17 по 23 июля в стране произошло 915 случаев применения огнестрельного оружия, в результате всего за семь дней были убиты 430 человек, получили ранения 1 007.