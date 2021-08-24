Талибы* заявили, что хотят установить хорошие отношения с Японией

Захватившие власть в Афганистане талибы* надеются установить хорошие отношение с Японией, а также рассчитывают на то, что через какое-то время посольство Токио в Кабуле возобновит свою работу. Об этом заявил в интервью агентству Kyodo официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Сохаил Шахин.

«В будущем мы хотели бы установить хорошие отношения с Японией», - сказал он.

Сотрудникам иностранных СМИ, по словам представителя «Талибана»*, на подконтрольных боевикам территориях ничего не грозит: «зарубежные журналисты смогут продолжать освещать текущую ситуацию из любой точки Кабула или Афганистана».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что талибы* не намерены монополизировать власть в Афганистане, но хотят сформировать инклюзивное исламское правительство. До этого «Талибан»* объявил общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвал местных жителей возобновить работу в государственных учреждениях.

* «Талибан» – запрещенная в России террористическая организация.

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