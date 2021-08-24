Политолог предрек распад Украины после «нерадостных» 30 лет независимости Фото: REUTERS

Украину ждёт распад при сохранении того курса, которым страна шла все 30 лет своей независимости. Так считает политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

По его словам, итоги 30 лет независимости Украины можно считать «довольно нерадостными», поскольку незалежная - единственная из постсоветских республик, которая так и не вышла на тот уровень ВВП, достигнутый в 1991 году. «Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко», - отметил эксперт в статье, опубликованной изданием «Главред».

Золотарёв заявил, что сегодня Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран «золотого миллиарда», хотя ранее она имела «отличные стартовые возможности» и могла войт в список индустриально-аграрных стран.

Специалист считает, что сегодня в экономическом и социальном плане Украине «нечем похвастаться», тем временем как население сократилось с 52 до 35–37 млн человек.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью - это всё, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», - написал он.

Политолог также назвал бедой Украины то, что ее политическая элита восприняла власть и независимость как инструмент для личного обогащения, и в конце концов незалежная «доигралась» до потери территорий и конфликта в стране.

Эксперт допустил распад Украины, поскольку на сегодняшний день ее де-факто «связывает лишь полиция, денежная единица, вооружённые силы и торговые сети», в то время как ослабевает экономическая связанность. По его мнению, эту ситуацию можно исправить, но для этого у политической и деловой элиты должна появиться политическая воля.