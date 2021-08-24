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Общество24 августа 2021 8:15

ОНФ предложил ввести уголовное наказание за услугу подмены телефонного номера

Общественники направили письмо главе Минцифры
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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ОНФ предложил ввести уголовное наказание за услугу подмены телефонного номера

ОНФ предложил ввести уголовное наказание за услугу подмены телефонного номера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за подмену телефонных номеров, в том числе организацию специальных сервисов, реализующих такого рода инициативы.

Как передает «Коммерсантъ», по данным ОНФ, подобная махинация с подменой телефонных номеров стала одним из основных инструментов злоумышленников при хищении средств клиентов с банковских карт. В письме отмечается необходимость обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках, а также блокировать их без каких-либо санкций суда.

Издание сообщает, что каждый месяц мошенники крадут у россиян от 3,5 до 5 миллиардов рублей. В первом квартале текущего года Центробанк России зарегистрировал 6,1 тысячу номеров, с которых звонили злоумышленники, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с данной проблемой.

Напомним, ранее юрист назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками, отметив, что в данной ситуации «не надо суетиться».