IT-эксперт: скорость Wi-Fi может снижать роутер соседей Фото: REUTERS

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как распознать, что соседи мешают работе вашего Wi-Fi.

Как сообщил специалист, помехи могут возникать, если многие устройства работают в одном канале связи. Эксперт пояснил, что в этом случае происходит попытка одновременно передать пакеты данных, в результате снижается скорость всего канала и вероятны задержки. Кроме того, можно узнать, кто пользуется трафиком. Для этого необходимо проверить список устройств, подключенных к сети.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным - на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает», - приводит агентство «Прайм» слова эксперта.

Тимофеев посоветовал перейти на свободный канал. Как он уточнил, в новых устройствах есть автоматическая функция выбора оптимального канала. В старых устройствах такой функции может не быть, однако в этом случае поможет анализатор Wi-Fi, который позволит определить, какие каналы совпадают с соседскими.

Эксперт также рекомендовал сменить логин и пароль для настройки роутера, так как заводские параметры не уникальны, и зачастую одинаковы для многих устройств одной модели.