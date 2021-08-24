Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры, которые помогут снизить стоимость услуг по перевозке продуктов в России.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, Абрамченко дала соответствующие поручение Министерству транспорта, Минпромторгу и Минсельхозу. «В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила … проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», - говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на перевозки внутри и за пределами России. Согласно их заявлениям, подорожание составило от 10% до 160%. Кроме того, представители бизнеса указали о нехватке свободного транспорта.