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Политика24 августа 2021 8:46

Депутат Рады назвал замену делегатов стран Запада на «Крымской платформе» плохим знаком

По словам Волошина, такие изменения являются обнадеживающими для Москвы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Рады назвал замену делегатов стран Запада на «Крымской платформе» плохим знаком

Депутат Рады назвал замену делегатов стран Запада на «Крымской платформе» плохим знаком

Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин считает замену ряда представителей стран Запада на саммите «Крымской платформы» плохим знаком для Киева.

Политик напомнил, что на саммит в Киеве не приехал министр иностранных дел Франции, но вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер, а Великобритания, которую депутат назвал «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо главы Минобороны отправила «девушку», фактически занимающую должность замглавы МИД.

«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», - написал депутат в своем Facebook.

Волошин полагает, что отсылки к кризису в Афганистане, который мог бы заставить представителей стран Запада внезапно пересмотреть свои планы, в этом случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», - добавил он.

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, многие главы стран Запада не хотят участвовать в саммите «Крымская платформа» из-за «страха» перед Россией.