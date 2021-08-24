Названы города, где можно купить жилье дешевле 500 тысяч рублей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Риэлторы составили список городов, где продается больше всего жилья дешевле 500 тысяч рублей. В список вошли объекты на первичном и вторичном рынке, а также загородное жилье.
Города с недвижимость до 500 тысяч рублей:
Омск (доля таких сделок от общего числа) – 32%,
Волгоград - 23,4%,
Челябинск - 15%,
Новосибирск - 12%,
Воронеж - 5,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге доля недвижимости, которая продается за такую цену, даже с учетом скидок, мала. От общего рынка на такие сделки приходится всего 1,1 и 0,5% соответственно. Такие данные приведены в исследовании федеральной сети «Этажи».
- Обычно дешевле всего жилье стоит в регионах с низкими доходами населения, к тому же, это может быть связано с самим качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.
Регионы с самой низкой стоимостью кв.метра на вторичке:
Челябинск - 49,5 тыс. рублей,
Волгоград - 63,3 тыс. рублей,
Омск - 63,5 тыс. рублей,
Регионы с самой низкой стоимостью кв.метра в новостройках:
Омск - 49,9 тыс. рублей,
Челябинск - 55,1 тыс. руб,
Волгоград - 60,8 тыс.руб.
В среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройках составляет 83,3 тыс. рублей.
За последний год окупаемость квартир за счет их сдачи в аренду заметно снизилась. Выгоднее всего приобретать жилье для сдачи в аренду в Казани.
- Причина в том, что ставка аренды в городах-миллионниках выросла за год на 11,59%, при этом средний чек на покупку однокомнатной квартиры увеличился на 17,36% за тот же период. Тем не менее, в некоторых городах-миллионниках можно отбить стоимость жилья, сдавая его в аренду, быстрее, - комментируют "Российской газете" в ГК SRG.
Регионы, где выгоднее сдавать жилье в аренду:
Казань - окупится за 11,6 лет,
Челябинск - 12,2 года,
Самара - 13,7 лет,
Ростов-на-Дону - 14,3 года,
Красноярск -14,5 года.