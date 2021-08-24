Названы города, где можно купить жилье дешевле 500 тысяч рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Риэлторы составили список городов, где продается больше всего жилья дешевле 500 тысяч рублей. В список вошли объекты на первичном и вторичном рынке, а также загородное жилье.

Города с недвижимость до 500 тысяч рублей:

Омск (доля таких сделок от общего числа) – 32%,

Волгоград - 23,4%,

Челябинск - 15%,

Новосибирск - 12%,

Воронеж - 5,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге доля недвижимости, которая продается за такую цену, даже с учетом скидок, мала. От общего рынка на такие сделки приходится всего 1,1 и 0,5% соответственно. Такие данные приведены в исследовании федеральной сети «Этажи».

- Обычно дешевле всего жилье стоит в регионах с низкими доходами населения, к тому же, это может быть связано с самим качеством жилого фонда, миграционным оттоком населения, неблагоприятной экологической ситуацией, некомфортным климатом, - комментирует «Известиям» руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Регионы с самой низкой стоимостью кв.метра на вторичке:

Челябинск - 49,5 тыс. рублей,

Волгоград - 63,3 тыс. рублей,

Омск - 63,5 тыс. рублей,

Регионы с самой низкой стоимостью кв.метра в новостройках:

Омск - 49,9 тыс. рублей,

Челябинск - 55,1 тыс. руб,

Волгоград - 60,8 тыс.руб.

В среднем по стране стоимость квадратного метра в новостройках составляет 83,3 тыс. рублей.

За последний год окупаемость квартир за счет их сдачи в аренду заметно снизилась. Выгоднее всего приобретать жилье для сдачи в аренду в Казани.

- Причина в том, что ставка аренды в городах-миллионниках выросла за год на 11,59%, при этом средний чек на покупку однокомнатной квартиры увеличился на 17,36% за тот же период. Тем не менее, в некоторых городах-миллионниках можно отбить стоимость жилья, сдавая его в аренду, быстрее, - комментируют "Российской газете" в ГК SRG.

Регионы, где выгоднее сдавать жилье в аренду:

Казань - окупится за 11,6 лет,

Челябинск - 12,2 года,

Самара - 13,7 лет,

Ростов-на-Дону - 14,3 года,

Красноярск -14,5 года.