МИД РФ: строительство "Северного потока - 2" близко к завершению Фото: REUTERS

До окончания строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось буквально несколько недель. Об этом директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению. Осталось буквально несколько недель до физического окончания строительства», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, в минувшие воскресенье, 22 августа, была закончена укладка труб второй нитки газопровода «Северного потока – 2» в исключительной экономической зоне Дании. В этот день российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании, расположенное недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. Позже в Управлении по водному сообщению и судоходству Германии заявили, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» должен завершить укладку трубопровода в водах Германии 12 сентября 2021.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также сказал о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».