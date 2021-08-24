Рейсы в Египет отправятся из 23 российских городов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Рейсы в Египет будут выполнять из 23 российских городов. Расширение полетных квот ожидается с 27 августа. Увеличится чисто перелетов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, квота предусматривает до 60 рейсов в неделю.

По четыре рейса в неделю может выполняться из 46 региональных аэропортов. Таким образом число еженедельных вылетов суммарно превысит 200 отправлений. Но из всех регионов перевозчики пока летать не готовы, сейчас идут согласования.

Например, перевозчик FlyEgypt запрашивает разрешение на отправления из Самары и Санкт-Петербурга.

- С 9 августа оперштаб разрешил выполнять по 20 рейсов в неделю. Все они летают со стопроцентной загрузкой. С 27 августа число возрастет, - говорит «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Скорее всего, вылеты будут организованы из 22-23 российских регионов. Такое увеличение потока туристов приведет к снижению цен на отдых. До конца сентября номера в отелях забронированы по максимум. В этом году отдых обходится туристам на треть дороже, чем в 2015 году. Но после 27 августа стоимость туров на двоих может упасть на 5–15 тыс. рублей, сообщает телеканал "360".