Синоптики предупредили москвичей о дождях 24 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве во вторник, 24 августа, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут слабые дожди, а воздух прогреется до 18-20 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами, возможен, небольшой дождь… В столице в разгар дня не выше пляс 18-20 градусов скромного тепла», - рассказал Тишковец, отметив, что это на пару градусов ниже положенной климатической нормы.

Специалист отметил, что ветер будет дуть западный - северо-западный четыре - девять метров в секунду.

Напомним, накануне синоптики сообщили, что аномальная жара установится в Поволжье, на юге Западной Сибири и Урале до конца рабочей недели. Как писал сайт kp.ru, согласно прогнозам, в течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на шесть градусов, а в Уральском федеральном округе, на юге Западной Сибири температура будет превышать норму на восемь - одиннадцать градусов.