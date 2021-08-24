Концерн "Алмаз-Антей": западные гиперзвуковые ракеты не проблема для российской ПВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Создаваемые западными странами гиперзвуковые ракеты не являются большой проблемой для российских зенитных ракетных систем, поскольку Россия сможет их успешно сбивать. Такое заявление сделал генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Любая гиперзвуковая ракета – и существующая, и которая будет потенциально создана в обозримой перспективе – для нас по силам», - приводит РИА Новости слова генерального конструктора.

Созинов указал на то, что само увеличение скорости ракет не несет существенных неприятных последствий. По его словам, любая гиперзвуковая цель только на большой высоте способна лететь к объекту поражения на своей максимальной скорости, однако с приближением к объекту снижается, входит в атмосферу и в итоге теряет скорость.

«Есть и другие нюансы, в которые я не буду углубляться … Заметных проблем для нас тема разработки за рубежом "суперракет" не создает, мы знаем, куда в этой области развиваться», - отметил специалист.

Генконструктор добавил, что концерн «Алмаз-Антей» давно существует в «гиперзвуковой реальности», поскольку практически все баллистические ракеты, по которым работают зенитные ракетные системы концерна, имеют гиперзвуковые скорости. Как отметил Созинов, ракеты зенитных систем «Алмаз-Антей» также способны развить гиперзвуковые скорости, и «это тоже не новость».

Напомним, ранее появилась информация, что США создают новые гиперзвуковые ракеты в ответ на успехи России.