Суд отменил домашний арест врачу-гинекологу Алене Дружининой, обвиняемой в торговле детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский городской суд отменил постановление Пресненского суда об аресте врача-гинеколога Алены Дружининой, обвиняемой в торговле детьми.

Материалы уголовного дела направлены в Пресненский суд на повторное рассмотрение. Адвокаты просили суд об избрании более мягкой меры пресечения, рассказали в суде Российскому агентству правовой и судебной информации.

Напомним, Дружинину обвиняют в торговле детьми. В июне 2020 года на Аргуновской улице в Москве были найдены младенцы от суррогатных матерей, которые, как считают следователи, должны были быть проданы.

Как писал сайт kp.ru, накануне Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора агентства суррогатного материнства Сергея Мазура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Торговля несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии с перемещением через границу России».