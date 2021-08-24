СМИ: Часть эвакуированных в Германию афганцев ранее выслали из страны за преступления

Welt: Часть эвакуированных в Германию афганцев ранее выслали из страны за преступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть афганцев, которых на сегодняшний день эвакуируют из Кабула в Германию, ранее уже были высланы из страны за различного рода преступления. К такому выводу Министерство внутренних дел ФРГ пришло в ходе проверок.

Об этом передает немецкое издание Welt со ссылкой на представителя ведомства. В МВД Германии заявили, что проверка по международным базам данных и сканирование отпечатков пальцев перед вылетом в Кабуле невозможна, указав на сложную ситуацию в Афганистане.

Сообщается, что в минувшие выходные в Германию прибыли трое афганцев, ранее депортированных из страны за торговлю наркотиками и изнасилования. По данным немецкого журнала Focus по прибытии эти граждане вновь обратились за предоставлением убежища, однако были замечены правоохранительными органами.

Напомним, накануне премьер-министр председательствующей в Совете стран ЕС Словении Янез Янша сообщил, что между странами Евросоюза нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев, отметив, что решать этот вопрос должны сами члены союза. Незадолго до этого, он заявил, что Европейский союз не обязан помогать тем, кто покидает свою страну, а не борется за нее