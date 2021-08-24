Советник главы Крыма поблагодарил Зеленского за «хороший пиар» полуострова Фото: REUTERS

Организованный в Киеве саммит «Крымская платформа» стал хорошим пиаром для полуострова. Такое мнение во вторник, 24 августа, высказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, поблагодарив за такой пиар президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, «из плюсов» организованного мероприятия можно назвать то, что Крым вернулся в мировую повестку, вышли сотни статей и сюжетов о полуострове в мировых СМИ.

«И теперь точно никто не сомневается, что Россия построила Крымский мост, трассу «Таврида», десятки детских садов и больниц. Хороший пиар … Зеленский давай еще», - сказал советник главы Крыма, отметив, что все это было сделано за деньги украинских налогоплательщиков.», — сказал Крючков журналистам.

Сам саммит «Крымскую платформу» Крючков назвал пустым мероприятиям, а его цели саммита он считает набором ничего не значащих деклараций.

Напомним, ранее украинский лидера заявил о своем намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за рубежом. По его словам, в Киеве будет находиться центральный офис форума, а в «странах, где есть подписанты» - представительства.