Захарова – о «Крымской платформе»: «Хватит позориться с мероприятиями в честь зарубежных населенных пунктов»

Захарова посоветовала Зеленскому не «позориться с мероприятиями в честь зарубежных населенных пунктов» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит позориться с проведением мероприятий в честь чужих регионов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя саммит «Крымская платформа».

«По-братски один совет ЗеПрезиденту: хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и «Крымской платформы», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Представитель МИД России посоветовала Украине развивать мероприятия в тех городах страны, которым они посвящены – Одессе или Харькове. Кроме того, Захарова призвала Киев смириться с тем, что Крым – российский регион, а население Украины многонационально и его нельзя делить на коренные и некоренные.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский заявил, что приглашает Россию к участию в саммите «Крымская платформа». Выступая на саммите, украинский лидер сказал, что участие РФ необходимо для «совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления исторической, трагической ошибки» Москвы. По словам Зеленского, реакция России на «Крымскую платформу» заставила Киев задуматься о приглашении РФ в качестве полноценного участника саммита.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. В связи с этим против России были введены санкции.