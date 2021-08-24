Зеленский призвал Польшу объединиться против «Северного потока - 2»

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Варшаву совместно бороться с проектом газопровода «Северный поток - 2».

В ходе переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой на полях форума «Крымская платформа» украинский лидер заявил собеседнику, что на Украине реализацию этого проекта рассматривают как угрозу безопасности страны.

«Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это в интересах энергетической безопасности Европы в целом», - заявил глава незалежной, отметив, что Украина и Польша должны сплотиться, чтобы вместе бороться против запуска этого газопровода.

Напомним, ранее Зеленский призвал Европейский союз предоставить Украине «бронежилет» от «Северного потока – 2», отметив, что Киев надеется на предоставление Брюсселем гарантий энергетической безопасности и нужных объемов транзита газа. При этом, как писал сайт kp,ru, президент России Владимир Путин заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».